عبد الظاهر السقا يشارك فى دورة الشهادة المهنية للإدارة الرياضية تحت إشراف فيفا

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القاهرة - سامية سيد - شارك عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، في دورة الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والتي تستضيفها جامعة القاهرة.

وتهدف الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية إلى تزويد المتخصصين والمهنيين في الإدارة الرياضية بالمعارف والمهارات الضرورية للإدارة الكفؤة والفعالة للأحداث والمؤسسات الرياضية من خلال التكيف مع السياق البيئي الذي يعملون فيه، وتشهد الدورة مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية.



عبد الظاهر السقا



عبد الظاهر السقا



عبد الظاهر السقا



عبد الظاهر السقا

وفاز فريق فيوتشر على فريق جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التي أقيمت أمس، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل أهداف فيوتشر ( عمر صلاح ، محمد رضا ، اشرف مجدى ، مصطفى البدرى ) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة امام البنك الأهلى أمس والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لاشئ .

وكان فيوتشر قد فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثامن بعد خوض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى.

من جانبه أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر، أنه سعيد بالفوز على حساب البنك الأهلى لأن الفريق كان بحاجة إليه بشكل كبير فى ظل توالى مباريات الدوري.

وأوضح السقا في تصريحات تليفزيونية أن الجدية والنظام داخل الملعب كلمة السر فى تفوق فيوتشر، مؤكداً أن كأس الرابطة ساهم بشكل كبير فى تطوير أداء الفريق وحقق التناغم والانسجام بين اللاعبين وهو ما افتقده فيوتشر فى بداية الدوري.