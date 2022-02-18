شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية فوزى وموريل لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الإسماعيلي، عودة محمد فوزي حارس المرمي والإيفواري جان موريل صانع الألعاب للتدريبات الجماعية وذلك بعد اكتمال جاهزيتهما.

كان ” فوزي ” قد أصيب بجزع فى الرباط الداخلي للركبة أبعده عن صفوف الفريق لمدة تزيد عن 30 يومًا بينما عاني ” موريل ” من الإصابة بشد في العضلة الضامة، قبل أن يخوضا برنامجا تأهيليا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لعودتهما لصفوف الفريق.

وبهذا أصبح الدراويش كامل العدد للمباريات القادمة بعد جاهزية الرباعي محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل للمواجهة المقبلة، عدا محمد عمار الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته في اللقاء الأخير ضد بيراميدز.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لملاقاة الجونة مساء الأربعاء القادم علي ملعبه بالإسماعيلية في عاشر جولات مسابقة الدوري الممتاز.