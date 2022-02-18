أخبار الزمالك اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كارتيرون يطلب سفر الزمالك للمغرب من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا، 100 تذكرة لجماهير الزمالك فى أنجولا أمام ساجرادا.
100 تذكرة لجماهير الزمالك فى أنجولا أمام ساجرادا
خصص مسؤولو نادي ساجرادا الأنجولي، 100 تذكرة للبعثة المصرية في أنجولا لحضور مباراة الزمالك أمام بطل أنجولا المقرر لها غدا السبت فى الجوله الثانيه لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
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كارتيرون يوجه تعليمات خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي
يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة فى منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا ، حيث يلتقى مع ساجرادا الأنجولى فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ، والتى تقام غدا بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنولية لواندا .
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا.. وكارتيرون يعالج أزمة ضياع الفرص
يختتم الفريق الكروى للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته غد السبت باستاد ستاد 11 نوفمبر.
كارتيرون يطلب سفر الزمالك للمغرب من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سفر فريقه للمغرب مباشرة من أنجولا، بعد مواجهة ساجرادا تجنباً لإرهاق اللاعبين، وهو الأمر الذى تسير الإدارة البيضاء في إجراءاته، حيث يستلزم الأمر موافقة السلطات المغربية قبل تنفيذه بشكل رسمي، ومن المقرر أن يواجه الزمالك الوداد المغربي يوم السبت بعد المقبل في المواجهة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.