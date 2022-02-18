أخبار الزمالك اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا.. وكارتيرون يعالج أزمة ضياع الفرص

يختتم الفريق الكروى للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته غد السبت باستاد ستاد 11 نوفمبر.

كارتيرون يطلب سفر الزمالك للمغرب من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سفر فريقه للمغرب مباشرة من أنجولا، بعد مواجهة ساجرادا تجنباً لإرهاق اللاعبين، وهو الأمر الذى تسير الإدارة البيضاء في إجراءاته، حيث يستلزم الأمر موافقة السلطات المغربية قبل تنفيذه بشكل رسمي، ومن المقرر أن يواجه الزمالك الوداد المغربي يوم السبت بعد المقبل في المواجهة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.