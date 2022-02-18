تأهل ممدوح والجويلى لنهائى بطولة البريميرليج للكاراتيه

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الثنائي عبد الله ممدوح وياسمين الجويلي، اليوم الجمعة، إلي نهائي بطولة البريميرليج للكاراتيه بالفجيرة، وتغلب ممدوح على لاعب كازاخستان باباريس زانجبار في وزن تحت 75 كجم بنصف نهائي البطولة بنتيجة 5 / 0 .

بينما فازت ياسمين الجويلي علي الألمانية سارة هوديتش بنتيجة 3 / 2 في وزن تحت 50 كجم.

بذلك، سيلعب ممدوح وياسمين الجويلي المباراة النهائية للبطولة يوم الاحد.

فى شأن مختلف، قرر اتحاد الكاراتيه إعفاء اللاعبين اليتامى من رسوم القيد والبطولات والاختبارات، تنفيذا للبند الذى تمت الموافقة عليه خلال الجمعية العمومية السابقة للاتحاد.

واشترط الاتحاد ان يكون اللاعب أو اللاعبة تابع لجمعية معتمدة ومشهرة، ومقيد بأحد الهيئات الشبابية أوالرياضية حتى يتم الإعفاء من الرسوم.

وارسل اتحاد الكاراتيه خطابات إلى مناطق الجمهورية التابعة لنشاط الاتحاد لاخطارهم بتنفيذ البند بأعضاء اليتامى من الرسوم ممن ينطبق عليهم الشروط التى تم تحديدها .

كان اتحاد الكاراتيه استقر على التشكيل الجديد للأجهزة الفنية للمنتخبات القومية التى تتولى المهمة مع المنتخبات خلال الفترة المقبلة.