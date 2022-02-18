شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2006 يفوز على الإمارات فى الودية الثانية 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطني للشباب مواليد 2006 على نظيره الإماراتى بنتيجة 2-1، فى المباراة الودية الثانية التى جمعت الفريقين اليوم بالإمارات، وأحرز الهدفين على نوفل وعلى إيهاب، وكانت المباراة الودية الأولى انتهت لصالح المنتخب الوطني المصري بنتيجة 2-0.

وحرص الاتحاد الإماراتى لكرة القدم على تكريم محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة المصرى رئيس بعثة منتخب الناشئين بالإمارات، على هامش مباراة اليوم.



تكريم أبو الوفا

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين محمد وهبة المدير الفنى للمنتخب، ومؤمن عبد الغفار المدرب العام، ويوسف طاهر مدرب حراس المرمى، وحسين محمد فتوح طبيبا، وأحمد سامى إداريا، وأحمد شريف معدا بدنيًا، وعباس حسنين مدلكًا، وشريف نعيم مسئول مهمات ،واللاعبين: عمر سيد معوض – عمر كامل محمد – عبد الرحمن هانى – أحمد محمد عابدين – حسام عادل – أحمد أبو جبل – محمد السيد محمد – نور عمر محسن – عبد المنعم تامر شعبان –آدم محمد حسن –عبد الرحمن على على – محمد عبد الناصر بكر – بشار أشرف محمد – على جمال نوفل - محمد نبيه محمد – محمد عبد المنعم محمد – مروان محمود أحمد – محمود محمد أحمد – يوسف إسلام السيد – هشام مصطفى محمد – محمد رفعت عبد المقصود - يوسف محمود محمد – على إيهاب أحمد – إبراهيم عادل محمد – على أسامة محمد – محمد هيثم محمد.