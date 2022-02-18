شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر : تعودت على المهام الصعبة فى الإسماعيلى ولا أخشى الضغوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأضاف خضر في تصريحات للمركز الإعلامي : ” اعتدت على تلك المهام ولا أخشى أية ضغوط وسأبذل قصاري جهدي من أجل تسهيل مهمة الجهاز الفني الجديد في إعادة الفريق لمسيرة الانتصارات وتحسين موقع الدراويش بجدول ترتيب الدوري العام “.
وبسؤاله عن أسباب تراجع النتائج فقد أجاب مدرب الفريق : ” هناك عدة أسباب أهمها في رأيي أن جدول المباريات لم يخدم الفريق بعد خوض ست مباريات من إجمالي تسع جولات أمام أفضل فرق البطولة “.
وتابع : ” المشوار طويلًا والفريق تحسن كثيرًا عن بداية الموسم ومع مزيد من الانسجام وتلافي الأخطاء ستعود الانتصارات من جديد “.
وأتم حديثه : ” مواجهة الجونة ليس كما يردد البعض بأنها سهلة سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وإستعادة الثقة المفقود مع دعم الجماهير الدائم والمساند للاعبين “.
و حرص أشرف خضر علي الإجتماع بثلاثي الفريق عمر الوحش والبوليفي كارميلو ألجاراناز والأرجنتيني دييجو فيرناندو، علي هامش المران الذي أقيم عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس “ ومنح ” خضر ” بعض التعليمات والتوجيهات الخاصة للثلاثي لتحفيزهم ضمن برنامج الاستعداد للمباراة القادمة ضد الجونة في إطار منافسات الدوري العام، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل بالإسماعيلية.
والجدير بالذكر أن مران اليوم شهد عودة محمد فوزي وباهر المحمدي والإيفواري جان موريل بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة علي أن يلحق بهم محمد الشامي في الأيام المقبلة، في حين سيبتعد عن الدراويش في الفترة المقبلة محمد عمار بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.