أشرف خضر : تعودت على المهام الصعبة فى الإسماعيلى ولا أخشى الضغوط

القاهرة - سامية سيد -

أكد أشرف خضر مدرب الإسماعيلي، أنه دائما في خدمة الفريق باعتباره أحد أبناء هذا النادي مطالبا الجميع بالمساندة والتكاتف لعبور تلك المرحلة الصعبة.

وأسند مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي مهمة قيادة الفريق إلى أشرف خضر ومحمد حمص بشكل مؤقت لحين إعلان هوية الجهاز الفني الجديد خلفا للأرجنتيني خوان براون.

وأضاف خضر في تصريحات للمركز الإعلامي : ” اعتدت على تلك المهام ولا أخشى أية ضغوط وسأبذل قصاري جهدي من أجل تسهيل مهمة الجهاز الفني الجديد في إعادة الفريق لمسيرة الانتصارات وتحسين موقع الدراويش بجدول ترتيب الدوري العام “.

وبسؤاله عن أسباب تراجع النتائج فقد أجاب مدرب الفريق : ” هناك عدة أسباب أهمها في رأيي أن جدول المباريات لم يخدم الفريق بعد خوض ست مباريات من إجمالي تسع جولات أمام أفضل فرق البطولة “.

وتابع : ” المشوار طويلًا والفريق تحسن كثيرًا عن بداية الموسم ومع مزيد من الانسجام وتلافي الأخطاء ستعود الانتصارات من جديد “.

وأتم حديثه : ” مواجهة الجونة ليس كما يردد البعض بأنها سهلة سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وإستعادة الثقة المفقود مع دعم الجماهير الدائم والمساند للاعبين “.