شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر السودان بعد التعادل مع الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، مطار الخرطوم الدولي منذ قليل، على متن طائرة خاصة للعودة إلى القاهرة.

وتعادل الأهلي والهلال على ملعب الأخير في أم درمان سلبيًّا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن مواجهة الهلال التي أقيمت اليوم كانت صعبة على الفريق بشكل كبير؛ نظرًا للظروف المحيطة بالمباراة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى انتهاء المباراة بفوز الأهلي، مشددًا على أنها مجرد مباراة في بداية المشوار بالبطولة وخارج الأرض، والنتيجة تعد مقبولة.

أشار سيد عبد الحفيظ إلى أن درجة الحرارة صعبت الأمور قليلًا على لاعبي الأهلي، إلا أنهم حاولوا تحقيق الفوز، وكان قريبًا بالفعل لولا تصدي القائم لتسديدة محمد مجدي أفشة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وأوضح عبد الحفيظ أن مباراة اليوم مجرد واحدة من 6 مباريات في دور المجموعات، مؤكدًا أن الأهلي أغلق ملف مباراة الهلال تمامًا ويستعد من الآن لمواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري، مشيرًا إلى أن الأهلي سوف يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

وطمأن سيد عبد الحفيظ جماهير الأهلي على حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، الذي تلقى ضربة في الوجه من أحد لاعبي الهلال في اللحظات الأخيرة من المباراة، مشيرًا إلى أنه سوف يخضع لمزيد من الفحوصات لبيان مدى إصابته