شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي مُعلقا على لقطة الطبيب ولاعب الهلال :"العلاقه بين الأشقاء أكبر من مباراة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى، صور لقطة طبيب الفريق أحمد أبو عبلة الذى اقتحم الملعب لعلاج أحد لاعبى فريق الهلال السودانى، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وعلقت الصفحة قائلة :" العلاقه بين النادى الأهلي وشقيقه الهلال السودانى أكبر من نتيجة مباراة فى كرة القدم ..طبيب الأهلي يقتحم الملعب سريعا لعلاج لاعب الهلال بعد سقوطه فجأه فى ملعب المباراة " .

و تعادل فريق الأهلي مع نظيره الهلال السوداني سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- صن داونز 3 نقاط

2- الأهلي نقطة

3- الهلال نقطة

4- المريخ بلا نقاط

وكان الهلال قد خسر في الجولة الأولى من صن دون بهدفٍ وحيد، فيما لم يخض الأهلي أي لقاء حتى الآن بسبب تأجيل مواجهته أمام المريخ السوداني لمشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية 2021.

ويلاقي صن داونز متصدر ترتيب المجموعة منافسه المريخ السوداني على ملعب السلام بالقاهرة في إطار مواجهات الجولة ذاتها