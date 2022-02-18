شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز أمام زاناكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز تماما لخوض مباراة زاناكو الزامبي ومواصلة مسيرة الانتصارات المحلية والقارية، والتي بدأها الفريق منذ عودة المسابقات مجددا بعد التوقف الدولي الأخير، مشيرا إلى أن البداية كانت ممتازة بالفوز على الأهلي طرابلس القوي في بداية المشوار بدور المجموعات، ويسعى جاهدا لأن يحقق الفوز الثاني على التوالي.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أشار أسامة جلال إلى أن اللاعبين تعاهدوا على مواصلة المسيرة والاستمرار في مشوار الانتصارات محليا وقاريا مشددا على أن البداية كانت ممتازة والفوز على فريق قوي مثل الأهلي الليبي بمثابة دافع لمواصلة المسيرة وحصد 3 نقاط أخرى أمام زاناكو والوصول للنقطة السادسة.

شدد مدافع بيراميدز على أن النادي هذا الموسم هدفه المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها وبالتالي الفوز لا بديل عنه حتى خارج الأرض لتحقيق الهدف المنشود.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.