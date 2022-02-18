شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة وتتجه إلى مطار الخرطوم فى طريق العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، فندق الإقامة بالعاصمة السودانية منذ قليل، متوجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء مباراة الهلال.

وتعادل الأهلي مع الهلال بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الهلال بأم درمان، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى السودان من أجل الفوز، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة أفشة التي تصدى لها القائم.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم».

وطالب المدير الفني للأهلي بوجود الفار في دور المجموعات، وتساءل كيف لا توجد تقنية الفار في هذا الدور من البطولة؟ وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها ٤ فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة.