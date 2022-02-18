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الجدية والتركيز على وجوه لاعبى الزمالك فى آخر مران قبل لقاء ساجرادا الأنجولى

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القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدية والتركيز ارتسمت على وجوه لاعبى الزمالك، خلال المران الأخير لفريق الكرة استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى، غدا السبت، حيث يسعى اللاعبين للفوز وعدم الدخول فى حسابات المجموعة المعقدة، بعد التعادل فى الجولة الأولى أمام مواطنه بترو أتليتكو على أرض الزمالك ووسط جماهيره، فى بطولة دورى أبطل إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء صور من التدريبات الأخيرة للفريق قبل مواجهة الغد، صحبتها بتعليق: " التدريبات الأخيرة قبل مباراة ساجرادا غداً".

وقام الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للعب الكره من لمسة واحدة تحت إشراف الثنائى مدحت عبد الهادى المدرب العام، وأمير عزمى مجاهد المدرب المساعد، فى المران الختامى الذى أقيم اليوم الجمعة، على إستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

كما خصص كارتيرون فقرة للتدريب على الكرات الثابتة أشرف عليها بنفسه، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولى، المقرر له غدا السبت، فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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يوسف أوباما

 

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التركيز على وجوه اللاعبين
التركيز على وجوه اللاعبين

 

الزمالك
الزمالك

 

أوناجم
أوناجم

 

بن شرقى
بن شرقى

 

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

 

تدريبات فريق الزمالك
تدريبات فريق الزمالك

 

جمال عبد الحميد مع المشرف على الكرة
جمال عبد الحميد مع المشرف على الكرة

 

شيكابالا
شيكابالا

 

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 

كارتيرون
كارتيرون

 

محمد عبد الشافى
محمد عبد الشافى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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