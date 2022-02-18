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أبرز مشاهد المباراة.. فرصة أفشة وإنقاذ طبيب الأهلى لاعب الهلال "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي مع نظيره الهلال السوداني سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر أبرز أحداث اللقاء، فرصة اللاعب محمد مجدى أفشة صانع العاب فريق الاهلى في الدقيقة عقب تسديدة قوية على الحارس ولكن العارضة تمنع الكرة من دخول الشباك .

بينما الحدث الأهم هو اقتحام الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الاهلى  أرض الملعب في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول لعلاج لاعب الهلال السودانى و إنقاذه.

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وتاتى ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1صن داونز 3 نقاط

2الأهلي نقطة

3الهلال نقطة

4- المريخ بلا نقاط

وكان الهلال قد خسر في الجولة الأولى من صن دون بهدفٍ وحيد، فيما لم يخض الأهلي أي لقاء حتى الآن بسبب تأجيل مواجهته أمام المريخ السوداني لمشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية 2021.

ويلاقي صن داونز متصدر ترتيب المجموعة منافسه المريخ السوداني على ملعب السلام بالقاهرة في إطار مواجهات الجولة ذاتها

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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