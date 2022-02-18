شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد المباراة.. فرصة أفشة وإنقاذ طبيب الأهلى لاعب الهلال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي مع نظيره الهلال السوداني سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر أبرز أحداث اللقاء، فرصة اللاعب محمد مجدى أفشة صانع العاب فريق الاهلى في الدقيقة عقب تسديدة قوية على الحارس ولكن العارضة تمنع الكرة من دخول الشباك .

بينما الحدث الأهم هو اقتحام الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الاهلى أرض الملعب في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول لعلاج لاعب الهلال السودانى و إنقاذه.

وتاتى ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- صن داونز 3 نقاط

2- الأهلي نقطة

3- الهلال نقطة

4- المريخ بلا نقاط

وكان الهلال قد خسر في الجولة الأولى من صن دون بهدفٍ وحيد، فيما لم يخض الأهلي أي لقاء حتى الآن بسبب تأجيل مواجهته أمام المريخ السوداني لمشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية 2021.

ويلاقي صن داونز متصدر ترتيب المجموعة منافسه المريخ السوداني على ملعب السلام بالقاهرة في إطار مواجهات الجولة ذاتها