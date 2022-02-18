شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الاهلي يتعادل سلبياً مع الهلال بالسودان في دور المجموعات بدوري الأبطال ،رسميا.. تعديل موعد مباراة العودة أمام السنغال لتقام 29 مارس .

رسميا.. تعديل موعد مباراة العودة أمام السنغال لتقام 29 مارس

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة .

الاهلي يتعادل سلبياً مع الهلال بالسودان في دور المجموعات بدوري الأبطال

تعادل فريق الأهلي مع نظيره الهلال السوداني سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلى يعلن سلبية مسحة باهر المحمدى قبل مواجهة الجونة بالدوري

بات باهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي، جاهزا لمواجهة الجونة المقرر إنطلاقها الأربعاء القادم في عاشر جولات بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد سلبية مسحته.

نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى استاد القاهرة بدلاً من السلام

وافق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF علي طلب النادي الأهلي بنقل مباراة الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة الدولي بدلاً من ملعب السلام.

الإسماعيلى يفاضل بين عماد النحاس وحمد إبراهيم لخلافة خوان براون

يفاضل مسئولو الاسماعيلى بين الثنائى عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب وحمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز لتولى المسئولية الفنية للنادى الاسماعيلى خلفاً للارجنتينى خوان براون المدير الفني السابق لفريق الكرة الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى بسبب سوء النتائج، وفشلت مساعى مجلس الاسماعيلى في إستعادة الفرنسي ديسابر خلال الساعات القليلة الماضية ليقترب النادى من اسناد المهمة الفنية لمدرب مصري.

اتحاد الكرة يؤجل تعيين خليفة شوقى غريب إلى شهر يوليو

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل الإعلان عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأوليمبى إلى شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بعد قرار الجبلاية فى اجتماعه الذى عقد مساء الثلاثاء الماضى بتوجيه الشكر للجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب توفيراً وترشيدًا للنفقات بسبب وجود مصروفات ومرتبات، فى الوقت المحدد أول ارتباط أمام المنتخب الأولمبى بعد سنة من الآن، وبالتالى لا جدوى من الوجود حاليا، ونفس الأمر لمنتخب الصالات الذى تم توجيه الشكر لمدربه.

منتخب مصر يسافر 26 مارس للسنغال لمواجهة أسود التيرانجا بطائرة خاصة