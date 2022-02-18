شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها الأهلي يتعادل سلبياً مع الهلال بالسودان في دور المجموعات بدوري الأبطال، نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى استاد القاهرة بدلاً من السلام.

الأهلى يهزم الجزيرة فى دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الجزيرة، بنتيجة 0/3 فى إطار الجولة الخامسة عشر بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022. الأهلى يعلن موعد جراحة الصليبى لـ عمار حمدى فى النمسا يُجرى عمّار حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جراحة الرباط الصليبى بالنمسا بعد غد الأحد، ويطير اللاعب إلى النمسا اليوم الجمعة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذى سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ أكرم توفيق لاعب الفريق.

الاهلي يتحدث عن كدمة السولية و"دوخة" محمد عبد المنعم عقب مباراة الهلال