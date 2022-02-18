شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجرى تغييرات على تشكيل الاتحاد السكندرى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجرى حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أكثر من تغيير على تشكيل زعيم الثغر قبل مواجهة إنبى المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وينوى حسام حسن إجراء عدة تعديلات في تشكيل الاتحاد السكندرى أمام إنبى بعد هبوط مستوى العديد من اللاعبين خلال المباريات الماضيه وخاصة فى مواجهة "إيسترن كوميانى" الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهد مران الاتحاد السكندرى حالة من الحماس والتركيز حيث يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم لكسب ثقه حسام حسن استعدادا للدخول فى معسكر الفريق لمباراه إنبى ضمن مباريات الأسبوع العاشر.

ويتنافس الثنائى صبرى رحيل و السيد سالم لحجز مقعد الجبهة اليسري خاصه بينما ينافس محمد عبد السلام شبانه لحجز مركز قلب الدفاع خاصه أن الأردني عبد الله نصيب حجز مكانه فى تشكيل الفريق وتشهد الجبهه اليمنى منافسه حاميه بين هشام صلاح وكريم يحيى .

ويعتبر خط الوسط من أكثر الأماكن التى شهدت وجود عدد كبير من اللاعبين الجاهزين حيث حجز مروان عطيه مكانه فى التشكيل بجانب خالد الغندور و أحمد عادل ميسى ويدخل سعيدو سمبورى و مورو و عبد الغنى محمد فى منافسه شديده لحجز أمكانهم داخل تشكيل الفريق بينما لا بديل عن هداف الفريق موبولولو فى مركز رأس الحربه والذى لا ينافسه احد عليه بعد رحيل أحمد على.

ومن المنتظر عقد جلسه فيديو غدا يقوم من خلالها حسام حسن بشرح نقاط القوة والضعف فى خطوط إنبى الثلاثه ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحه قبل السفر إلى القاهره الإثنين المقبل لدخول معسكر مغلق.