شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز قبل مواجهة زاناكو: جاهزون للمنافسة على جميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز إن الفريق جاهز للمباراة الهامة التي تجمعه بنظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد، في لوساكا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح المدرب العام للمركز الإعلامي لبيراميدز، أن الفريق جاهز تماما للقاء ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته المحلية والقارية وحصد 3 نقاط أخرى خارج أرضه أمام زاناكو، من أجل الوصول إلى النقطة السادسة والتربع على قمة المجموعة، مشددا على أن الكل لديه هدف واحد وهو الفوز في جميع اللقاءات.

أكد المدرب العام أن اللاعبين لديهم روح عالية ورغبة في مواصلة الانتصارات، والكل جاهز للمشاركة، بدليل تعويض الغيابات بصورة مميزة، والروح بين اللاعبين طيبة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يخلق الدوافع بينهم من أجل مواصلة المسيرة خاصة وأن الهدف واضح وهو المنافسة على كل الألقاب.

شدد على أن الجهاز الفني شاهد عدة مباريات لفريق زاناكو ومن بينها اللقاء الأخير أمام الصفاقسي ووضح أنه فريق قوي اللعب على ملعبه لن يكون سهلا ولكن في النهاية هناك ثقة كبيرة في لاعبي بيراميدز وقدرتهم على العودة بالثلاث نقاط وتأمين الصدارة في المجموعة الأولى.