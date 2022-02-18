كلوب يتحدث عن رقم صلاح "الجنوني" قبل مواجهة نورويتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالمحترف المصري محمد صلاح قبل مباراة نورويتش سيتي والمقرر لها مساء غدٍ السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي، الجمعة :"أتواجد مع الفريق منذ سبع سنوات فقط، هذا الفريق هو أحد أفضل الفرق، وصلاح لعب دورًا كبيرًا في ذلك".

وأضاف :"رقمه جنوني (150 هدفًا)، لقد تحدثنا مؤخرًا عن 100 هدف"

وينتظر صلاح أن يصل لـ150 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات بعدما سجل هدفًا مساء الأربعاء الماضي، أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (2-0).

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف، حيث يبتعد عن زميله ديوجو جوتا بفارق أربعة أهداف، لكن الأخير سيغيب عن مباراة السبت بداعي الإصابة والتي تعرض لها في مباراة إنتر.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، لكن يمتلك الليفر مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد ستقام مساء الأربعاء المقبل.