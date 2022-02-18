مرتضى: لن أسكت على ما قام به مجاهد في أزمة كهربا.. مَن كتب التقرير للفيفا "أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق والذي تولى إدارة اتحاد الكرة، بشأن أزمة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

ووجه مرتضى عدة رسائل لمجاهد في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة :"اتحاد الكرة أثبت صحة عقد كهربا مع الزمالك، والاتحاد الدولي لكرة القدم غرّم اللاعب 33 مليون جنيه".

وأضاف :"من المفترض عند فيفا خطاب من اتحاد الكرة أن عقد اللاعب صحيح، لكن أحمد مجاهد اختار 2 يتولان الرئاسة القانونية للنادي الأهلي وكتبوا تقريرًا أن الزمالك خطأ واللاعب على حق هذا الموقف (مش هيعدي)".

وتابع :"الخصم بيكون قاضي في نفس الوقت (ومش هسكت)، أرسلنا خطابًا للفيفا لأن من كتب التقرير النادي الأهلي، أمير مرتضى أرسل هذه المعلومات للمحامي".

وأشار مرتضى خلال تصريحاته عن "كهربا"، قائلاً :"لدينا مشكلتين الأولى النادي الأهلي حرّض كهربا، وقلت للخطيب هدية منّي ليك".

وواصل :"هديتي كانت حلوة حتى تم خروجه للإعارة مقابل 5 ملايين جنيه، بينما أنا قمت بإعارة اللاعب مقابل 90 مليون جنيه".

وأكمل :"المشكلة الثانية هيّ عقد اللاعب محمد إبراهيم بسبب هاني زادة والشرط الجزائي (الغريب) بمليون يورو وهو لاعب لا يساوي 5 ملايين جنيه، النادي البرتغالي حصل على تعويضًا بمقابل 4 ملايين يورو واللجنة لم تقم بالاستئناف".

ووجه مرتضى منصور رسالة للجنة السابقة، قائلاً :"كيف أبيع جنش ومحمد صبحي وحسين فيصل والقيد موقوف؟، مطالبين بدفع المستحقات بشأن القضايا لعدم إيقاف القيد مرة أخرى".