مرتضى يكشف تطورات التجديد لبنشرقي وأبو جبل وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات ملف الدولي المغربي أشرف بنشرقي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة :"بنشرقي لم يطلب المستحيل، بنشرقي كان قد طلب وضع شرط جزائي مثلما حدث مع اللاعبين خلال اللجنة السابقة".

وأضاف :"هناك جلسة مع شقيق بنشرقي، وسنحسم التجديد مع اللاعب".

وعن موقف طارق حامد، قال مرتضى منصور :"طارق حامد تحدث معي، اللاعب حاليًا مصاب بعد تدخل قوي من محمود عبد العزيز".

وتابع :"طارق يعاني من رشح في الركبة، وحاليًا يخضع للعلاج وينتظر العودة من جديد لكي يثبت نفسه أمام كارلوس كيروش (ويقوله انت ظالم)، طارق سيعود للملعب بعد خمسة أيام".

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن مستقبل محمد أبو جبل، كاشفًا :"أبو جبل تحدث معي وأكد لي أنه يريد الاستمرار مع الزمالك".

ومن المقرر أن ينتهي عقد الثلاثي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق لهم التوقيع لأي نادٍ والرحيل مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مرتضى منصور، أعلن في وقت سابق عن حسم التعاقد مع طارق حامد ومحمد أبو جبل عقب عودة البعثة من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والمقرر لها 25 من الشهر الجاري ضمن حسابات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.