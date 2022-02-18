كارتيرون: اللعب في أنجولا ليس سهلاً.. ومتفائل بتحقيق نتيجة إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إن اللعب في أنجولا لن يكون سهلاً بسبب الرطوبة ولكن فريقه يلعب للفوز بكل المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأنجولي، ساجرادا، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعدما هُزم في المباراة الأولى أمام بتروأتليتكو.

وأشار كارتيرون، إلى أن الزمالك سبق ولعب في ستاد 11 نوفمبر من قبل وحقق نتائج إيجابية على نفس الملعب، قائلاً:"الزمالك مُطالب بالتركيز وأن يكون لديه قوة ذهنية في اللقاء لتحقيق الفوز، ولدي ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد".

وأتم المدير الفني الفرنسي للزمالك تصريحاته، بالتنويه إلى أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، منوهًا إلى أن الفريق خاض تدريبات جيدة في اليومين الماضيين وهو متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية.

وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت إلى أنجولا مساء يوم الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.