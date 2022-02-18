وليد سليمان: عودة رمضان صبحي للأهلي صعبة جدًا بسبب الثوابت.. وقراره كان خاطئًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أن عودة زميله السابق بناديه واللاعب الحالي لبيراميدز، رمضان صبحي لصفوف القلعة الحمراء أمر صعب جدًا.

وردّ سليمان عما سيكون قراره إذا أصبح عضوًا بمجلس إدارة الأهلي وعُرض عليه عودة رمضان صبحي، بقوله:"قرار عودة رمضان صعب جدًا، لأن هناك ثوابت في النادي لا تتغير ولا أحد يستطع التكلم حتى لو بداخله يريد ذلك هناك أشياء في النادي خطوط حمراء".

وتابع لاعب الأهلي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر، اليوم الجمعة:"رمضان صبحي حزنت عليه؛ لأنه أخذ قرارًا من رأيي غير صحيح هو لاعب جيد وصغير ومازال المستقبل أمامه وكان النادي يُجهزه ليكون أسطورة من أساطير النادي ولكنه استعجل وأخذ قرارًا خاطئًا".