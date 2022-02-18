تريزيجيه يسجل ثنائية بقميص باشاك شهير أمام ريزا سبور في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

افتتح محمود حسن تريزيجيه، مساء اليوم الجمعة، أهدافه بمقيص فريقه الجديد باشاك شهير التركي، بتسجيل ثنائية أمام تشايكور ريزا سبور.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لفريق باشاك شهير أمام تشايكور ريزا سبور في الدقيقة 33، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بالدوري التركي.

وعاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52 من زمن المباراة

وقبل أيام، أعلن نادي استون فيلا الإنجليزي انتقال اللاعب تريزيجيه إلى إسطنبول باشاك شهير على سبيل الإعارة.

ويملك تريزيجيه تجربة سابقة في الدوري التركي مع قاسم باشا قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي.