الارشيف / اخبار الرياضه

تريزيجيه يسجل ثنائية بقميص باشاك شهير أمام ريزا سبور في الدوري التركي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

افتتح محمود حسن تريزيجيه، مساء اليوم الجمعة، أهدافه بمقيص فريقه الجديد باشاك شهير التركي، بتسجيل ثنائية أمام تشايكور ريزا سبور.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لفريق باشاك شهير أمام تشايكور ريزا سبور في الدقيقة 33، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بالدوري التركي.

وعاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52 من زمن المباراة

وقبل أيام، أعلن نادي استون فيلا الإنجليزي انتقال اللاعب تريزيجيه إلى إسطنبول باشاك شهير على سبيل الإعارة.

ويملك تريزيجيه تجربة سابقة في الدوري التركي مع قاسم باشا قبل أن ينتقل إلى .

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا