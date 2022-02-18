وليد سليمان: قرار عدم مشاركتي مع موسيماني يُحترم.. ولا ينتهج "الحب والكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، احترامه لقرار المدير الفني الجنوب أفريقي لفريقه، بيتسو موسيماني في عدم الدفع به بالمباريات.

وقال سليمان، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي، اليوم (الجمعة):"عدم مشاركتي في ظل وجود موسيماني هي وجهة نظر مدير فني وتُحترم، فأنا لاعب مرتبط بعقد مع النادي ومشاركتي من عدمها هي رؤية فنية ولايوجد لاعب في العالم يشترط على نادي أن يُشارك ولكن هي وجهة نظر فنية وتُحترم".

وردً لاعب الأهلي على ما يُقال بإن موسيماني يُشرك من يحبه ويجلس من يكره على الدكة، بقوله:"لا أظن أن موسيماني يُشرك اللاعبين بناءً على الحب والكره بل لمصلحة الفريق؛ فلو يحب لاعب ولا يكسبه فلماذا سيدفع به؟.. لن يفضل لاعب عن شيء سيجعله يفوز".

وكان وليد سليمان قد أعلن عقب مشاركته مع الأهلي في النسخة المنصرمة من بطولة كأس العالم للأندية اعتزاله للعب بعد نهاية الموسم الجاري.