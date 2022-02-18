كوكا يوزع الهدايا ويقلب تأخر قونيا سبور إلى تقدم في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تألق أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق قونيا سبور في مباراة الجولة 26 في الدوري التركي أمام قاسم باشا.

كوكا صنع هدفين لفريقه ليساهم بقوة في قلب تأخره بهدف نظيف إلى تقدم بهدفين مقابل هدف.

قاسم باشا تقدم في الدقيقة 8 عن طريق مرتضى بن وناس، قبل أن يتعادل أميلتون دا سيلفا في الدقيقة 30 بتمريرة من كوكا.

كوكا أرسل تمريرة بينية طويلة خلف الدفاع لينفرد أميلتون ويراوغ الحارس ويسجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 40 سيطر كوكا على الكرة داخل منطقة الجزاء ليتسلمها على ركبته ويلعبها للخلف بطريقة رائعة عرضية ليحولها رحمانوفيتش إلى الشباك.