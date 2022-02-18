تقارير: أبو جبل يتفق مع النصر مقابل 7 ملايين ريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن اقتراب نادي النصر السعودي، من حسم صفقة الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل لاعب فريق الزمالك.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي النصر السعودي اقترب من ضم أبو جبل مقابل سبعة ملايين ريال، حيث ستكون الصفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، مما يحق له التوقيع لأي نادٍ والرحيل مجانًا عن الزمالك.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن الاتفاق بين الطرفين ينص على توقيع أبو جبل لمدة موسم واحد، مع أفضلية التمديد موسمًا آخر مقابل حصوله على سبعة ملايين ريال.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن مؤخرًا عن رغبة الإدارة في تجديد عقد أبو جبل عقب عودة الفريق من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والتي ستكون ضمن الجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتألق أبو جبل صاحب الـ33 عامًا، مع المنتخب المصري مؤخرًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قاد منتخب "الفراعنة" للوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة من منتخب السنغال بركلات الترجيح (4-2)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.