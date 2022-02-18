الامارات | "الإمارات لسباق الخيل" تعلن عن تشكيل لجان التحكيم لـ"الأوسكار"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات لسباق الخيل" تعلن عن تشكيل لجان التحكيم لـ"الأوسكار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن تشكيل لجان التحكيم لجوائز "أوسكار السباقات"، التي تهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة في كل المجالات المرتبطة بسباقات الخيل في الدولة. كما أعلنت الهيئة عن استحداث فئات جديدة في الجائزة متخصصة للخيول العربية، أبرزها فئة "أفضل مربي خيول عربية"، وفئة " أفضل فحل عربي "، بالإضافة إلى جائزة " خط النهاية "، التي تخصص للخيول التي حققت أفضل نهاية تنافسية مثيرة ومميزة عند خط النهاية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل سوف تنظمه الهيئة في أُمسية رمضانية أوائل الشهر المبارك.

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، حرص الهيئة على أن تشمل الجائزة كافة الفئات وأهل الخيل سواء في الخيول العربية أو المهجنة، ومن هذا المنطلق تم استحداث فئتين مخصصتين للخيول العربية وسباقاتها، مشيرا إلى استحداث "فئة خط النهاية" أيضاً لتكريم الخيل الذي تألق في الموسم عبر تحقيقه الفوز بطريقة مثيرة ومميزة عند خط النهاية.

وعن تشكيل اللجان التحكيمية لفئات الجوائز المختلفة، قال المهندس الشحي إنه تم اعتماد عدد من الأسماء ذات الخبرة والباع الطويل في مجال سباقات الخيول من مختلف المجالات، وتم وضع آليات ومعايير اختيار الفائزين التي ستعتمد على الشفافية والعدالة.

ونوه إلى أن جزءاً من آليات الاختيار سيكون بتصويت المختصين في مجال الخيول والفروسية، بينما ستكون هناك لجنة تحكيم مستقلة لديها قوانينها وأسسها، وطريقة التقييم الخاصة بها، متمنيا التوفيق لكافة المشاركين في الجائزة التي تهدف إلى تحريك قطاع سباقات الخيل في الدولة وتحفيز الجميع على التميز والتألق.

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