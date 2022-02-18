طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة محمد عبدالمنعم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، أن اللاعب محمد عبدالمنعم تعرض لإصابة شديدة بعد التحام في الرأس، مشيرا إلى أن الأمور حاليا مطمئنة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الهلال السوداني بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أبو عبلة في تصريحات بعد المباراة:" الأعراض الأولية بعد إصابة عبدالمنعم مطمئنة جدا ولا يوجد ارتجاج والتوازن أيضا جيد".

وأضاف:" الأمور إلى حد ما مطمئنة وسيكون تحت الملاحظة خلال الـ 6 ساعات المقبلة وسنقيم بعدها الوضع".

وتابع:" كان هناك كدمة شديدة لطاهر محمد، أدت إلى تورم وتجمع دموي فوق العين، وضعنا بعض "الثلج" حتى لا يزداد التورم".

وأتم أبو عبلة تصريحاته: "غدا سأسافر إلى النمسا للتواجد مع عمار حمدي، وسيجري العملية يوم 20 من الشهر الجاري".

وتم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لجراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لأكرم توفيق لاعب الفريق.

ويجري لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.