الامارات | الإمارات تتصدر أول أيام بطولة التحدي للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر أول أيام بطولة التحدي للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي مساء اليوم منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي للجوجيتسو، بمشاركة المئات من الأطفال من مختلف الجنسيات. وحضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد و ممثلي الأندية والأكاديميات.

وحلت أكاديمية تيم جلادييترز في المركز الأول برصيد 975 نقطة وذهب مركز الوصيف لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 675 نقطة وأكاديمية جوجيتسو أرينا في المركز الثالث برصيد 595 نقطة. وعلى صعيد الدول حققت دولة الإمارات المركز الأول برصيد 1870 نقطة ومصر وصيفا برصيد 290 نقطة والأردن ثالثا برصيد 280 نقطة.

وتستهدف البطولة الفئات السنية من عمر 4 – 15 عاما وهي مخصصة لحملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر. وتستكمل غدا منافسات اليوم الثاني من البطولة بنزالات البنين والبنات من حملة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

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