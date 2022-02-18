الامارات | الفوز للوحدة والإقناع لخورفكان .. و"العنابي" مستمر في مطاردة "الزعيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز للوحدة والإقناع لخورفكان .. و"العنابي" مستمر في مطاردة "الزعيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الوحدة، مطاردته لفريق العين المتصدر، بعد أن حقق فوزا بشق الأنفس على ضيفه خورفكان، بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد آل نهيان في أبوظبي. ويدين العنابي بهذا الانتصار إلى السوري، عمر خريبين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة "34". وبتلك النتيجة يكون الوحدة، قد رفع رصيده للنقطة 33، محافظا على فارق النقاط الست التي تفصله على العين الذي بات لديه 9 نقاط بعد الفوز اليوم على بني ياس بهدفين لصفر.

ونجح المدرب الفرنسي، غريغوري في الخروج بما هو أهم من مباراة خورفكان، عطفا للأداء الذي قدمه العنابي، والذي تعرض لحرج بالغ خلال شوطي المباراة، بعد أن أظهر الفريق الضيف ندية قوية.

وعجز الوحدة خلال الـ30 دقيقة الأولى من بداية اللقاء في خلق فرص على مرمى الحارس أحمد ديدا، بفضل التنظيم الدفاعي الجيد الذي ظهر عليه خورفكان بعد أن بدأت بصمات مدربه الارجنتيني كالديرون تظهر على الفريق.

وكانت الدقيقة 34، الفاصلة في سير المواجهة، اذ نجح الضيوف في خلق هجمة مرتدة خطيرة، انتهت بانفراد البرازيلي دوغلاس، بالحارس محمد الشامسي الذي نجح ببراعة في التصدي للعبة، لتتحول بعد ذلك إلى فرصة لم تكن بالخطيرة لمصلحة الوحدة سدد منها عمر خريبين كرة ارتطمت بأحد المدافعين ومرت من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

ولم يأت الشوط الثاني بأي جديد رغم التغيرات التي أجراها كل مدرب، اذ انحصر اللعب أغلب الفترات وسط الميدان، ونجح دفاع كل فريق في القضاء على محاولات الطرف الأخر للوصول للمرميين دون أن يتعرض أي منهما لتهديد يُذكر.

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