الامارات | أوستابينكو تهزم هاليب.. و"تنس دبي" على موعد مع بطلة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أوستابينكو تهزم هاليب.. و"تنس دبي" على موعد مع بطلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت بطولة "تنس دبي" للاعبات المحترفات على موعدٍ مع بطلة جديدة، عقب نجاح المصنفة 21 عالمياً اللاتفية إيلينا أوستابينكو في إقصاء اخر البطلات اللواتي سبقن لهن التتويج، عقب فوز اللاتفية على الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين لمجموعة واحدة "2-6 و7-6 و6-0"، في مباراة جمعتهما ضمن نصف النهائي، في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 22، ويسدل الستار عنها يوم غد. واحتاجت أوستابينكو إلى ساعة و37 دقيقة لإنهاء حلم هاليب في إضافة اللقب الثالث، عقب تتويجها في نسختي 2015 و2020.

وانضمت هاليب إلى ضحايا أوستابينكو من اللاعبات اللواتي سبقن لهن الفوز بلقب "تنس دبي" وودعن النسخة 22، بعد أن نجحت اللاتفية في الدور ربع النهائي في إقساء بطلة نسخة 2013 التشيكية بيترا كافيتوفا، بفوز أوستابينكو بمجموعتين لمجموعة واحدة "5-7 و7-5 و7-6".

وضربت أوستابينكو موعداً في السابعة من مساء غدٍ في المباراة النهائية مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 31 عالمياً، بعد ان تلقت الروسية هدية مجانية ببولغ النهائي عقب انسحاب منافستها التشيكية ماكيتا فوندروسوفا المصنفة 38 عالمياً، قبيل انطلاق ثاني موجهات نصف النهائي للإصابة.



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