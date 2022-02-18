القائم تعاطف مع أصحاب الأرض.. الأهلي يتعادل مع الهلال السوداني في أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي سلبيا مع مضيفه الهلال السوداني، في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم، على أرضية ملعب "الجوهرة الزرقاء"، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت المباراة متوسطة فنيا بين الفريقين، ولم تكن هناك فرص خطيرة باستثناء تسديدة قوية من محمد مجدي قفشة اصطدمت في القائم، في الوقت بدل الضائع.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

علي لطفي

علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم

ديانج، السولية، حمدي فتحي

طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر.

ويتواجد الأهلي والهلال في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من المريخ السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

بهذه النتيجة يحصد الفريقان أول نقطة لهما في دور المجموعات، بعد خسارة الهلال في الجولة الأولى لحساب ماميلودي صن داونز المتصدر بثلاثة نقاط.

يذكر أن، مباراة الجولة الأولى بين الأهلي والمريخ قد تأجلت نظرًا لانشغال الأهلي بالمنافسة ببطولة كأس العالم للأندية.