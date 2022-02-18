الكاف يوافق علي تعديل موعد مباراة العودة أمام السنغال في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة، في تصفيات كأس العالم.

وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم:

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٧:٣٠

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٥:٠٠

وكان المنتخب السنغالي قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية، 2021، التي أقيمت في الكاميرون، على حساب الفراعنة بركلات الترجيح.