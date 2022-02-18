شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يودع لاعبى الإسماعيلى بعد رحيله عن الفريق ويطمئن على عمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتيني خوان براون المدير الفني السابق للإسماعيلي، علي توديع اللاعبين والجهاز الإدارى والطبي، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق.

وودع المدرب الأرجنتيني، أعضاء الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المحلي.

كما أطمئن براون علي محمد عمار قلب دفاع الفريق بعد إصابة الأخير خلال مواجهة بيراميدز التى أقيمت مساء أمس الأول ضمن الجولة التاسعة بالمسابقة المحلية.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد أعلن قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون في الساعات الماضية بعد إنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين، علي أن يتم تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الدراويش لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

والجدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.