شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..هدوء من الاهلي والهلال السوداني والتعادل يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حالياً على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني ، على معلول ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، طاهر محمد طاهر ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بداية حماسية من الهلال الذي ضغط مُبكراً قبل أن يخطف طاهر محمد طاهر كرة من دفاع الهلال لكن طاهر لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد لتضييع أول فرصة للأهلي.

وبعد هذه الكرة ، عاد الهلال للسيطرة على مجريات المباراة وتصدى على لطفي لتسديدة من أحد لاعبي الهلال.

وتعرض محمد هاني لإصابة وسقط على أرض الملعب ليتوقف اللعب لحين علاج اللاعب ويستكمل المشاركة في المباراة.

وسط أستحواذ الهلال أنطلق محمد هاني من ناحية اليمين ورفع كرة عرضية إرتقى لها أحمد عبد القادر وسددها برأسه قوية لكنا مرت أعلى العارضة.

الدقائق الأخيرة شهدت هجوم مكثف من الهلال وأحتسب الحكم المغربي نور الدين الجعفري ضربة حرة مباشرة للفريق السوداني بعدما لمست الكرة "يد" ياسر أبراهيم سددا أحد لاعبي الهلال وتحولّت لضربة ركنية بفضل الحائط البشري للاعبي الأهلي.

وتدخل أحد لاعبي الهلال في كرة مشتركة مع على لطفي حارس الأهلي ليسقط الأخير وينزل الجهاز الطبي لإسعافه،وأستكمل لطفي المشاركة في المباراة وواصل الهلال الضغط إلى أن أطلق الحكم المغربي صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الهلال أيضاً مع هجوم ضعيف من الأهلي الذي أعتمد على الهجمة المرتدة ة، وأنطلق معلول من ناحية اليسار ومرر كرة عرضية لم يُحسن محمد شريف التعامل معها.

وفي الدقيقة 61 يدفع موسيماني بمحمد مجدي أفشة بدلاً من أحمد عبد القادر ، ولعب أفشة كرة برأسه إلى محمد شريف وسددها الأخير بيسراه "ع الطاير" لكنها مرت بجوار القائم ، وشارك حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 67.

وهدأ اللعب وسط الملعب وأنحصر اللعب في الوسط دون وجود خطورة كبيرة.