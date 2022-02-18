شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن سلبية مسحة باهر المحمدى قبل مواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات باهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي، جاهزا لمواجهة الجونة المقرر إنطلاقها الأربعاء القادم في عاشر جولات بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد سلبية مسحته.

وخضع المدافع الدولي لمسحة طبية في الساعات الماضية للوقوف علي مدي تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا والذي أبعده عن مواجهة بيراميدز بالجولة الماضية.

وشارك ” المحمدي ” في التدريبات الجماعية عصر اليوم على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” استعدادًا لمباراة الجونة التي ستقام علي ملعب الإسماعيلية.

والجدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للإسماعيلي قد رحل عن تدريب الفريق فى أعقاب تراجع النتائج، فيما يقود الفريق في الوقت الحالي أشرف خضر ومحمد حمص بشكل مؤقت لحين إعلان اسم المدير الفني الجديد.