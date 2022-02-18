شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بدلاً من أحمد عبد القادر فى الدقيقة 61 من مباراة الأهلى والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد مجدى أفشة صانع العاب فريق الاهلى بديلا للاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 61 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

و يخوض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني بتشكيل كالآتي: حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.