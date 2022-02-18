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أفشة بدلاً من أحمد عبد القادر فى الدقيقة 61 من مباراة الأهلى والهلال

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القاهرة - سامية سيد - شارك محمد مجدى أفشة  صانع العاب فريق الاهلى بديلا للاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 61 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

و يخوض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني بتشكيل  كالآتي: حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

 

 

 

   

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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