7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 18 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يؤجل تعيين خليفة شوقى غريب إلى شهر يوليو، الأهلى يعلن موعد جراحة الصليبى لـ عمار حمدى فى النمسا.

اتحاد الكرة يؤجل تعيين خليفة شوقى غريب إلى شهر يوليو

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل الإعلان عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأوليمبى إلى شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بعد قرار الجبلاية فى اجتماعه الذى عقد مساء الثلاثاء الماضى بتوجيه الشكر للجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب توفيراً وترشيدًا للنفقات بسبب وجود مصروفات ومرتبات، فى الوقت المحدد أول ارتباط أمام المنتخب الأولمبى بعد سنة من الآن، وبالتالى لا جدوى من الوجود حاليا، ونفس الأمر لمنتخب الصالات الذى تم توجيه الشكر لمدربه.

الأهلى يعلن موعد جراحة الصليبى لـ عمار حمدى فى النمسا

يُجرى عمّار حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جراحة الرباط الصليبى بالنمسا بعد غد الأحد، ويطير اللاعب إلى النمسا اليوم الجمعة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذى سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ أكرم توفيق لاعب الفريق.

بعثة الأهلى تغادر مطار الخرطوم مساء اليوم عقب مواجهة الهلال

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادى، مطار الخرطوم الدولى فى العاشرة مساء اليوم للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة الهلال السودانى.

كواليس المران الأول للزمالك استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولى.. صور

شهد المران الأول للاعبى الزمالك بأنجولا استعداداً لاستكمال منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، تخصيص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية فى مران اليوم، الذى أقيم على ملعب ملعب كوكوريس بالعاصمة الأنجولية لواندا فى إطار الاستعداد لمباراة ساجرادا الأنجولى المقرر لها غداً السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كارتيرون يعيد القوة الضاربة للزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى دوري الأبطال

يعيد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك كافة اللاعبين الأساسيين في مباراة ساجرادا الأنجولى غد السبت فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا بعد إراحتهم في اللقاء الماضى أمام سموحة بالدورى والتي خسرها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين .

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا.. وكارتيرون يعالج أزمة ضياع الفرص

يختتم الفريق الكروى للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته غد السبت باستاد ستاد 11 نوفمبر.

كارتيرون يطلب سفر الزمالك للمغرب من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا