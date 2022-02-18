شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوجه تعليمات خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة فى منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا ، حيث يلتقى مع ساجرادا الأنجولى فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ، والتى تقام غدا بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنولية لواندا .

وطالب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بالتركيز على الضغط الهجومى خلال المباراة لإحراز هدف مبكر فى مرمى ساجرادا، واختراق الدفاع الأنجولى خاصة وأن الهدف المبكر سيُربك حسابات ساجرادا خلال اللقاء لانه كلما مر الوقت دون تسجيل هدف كلما زادت صعوبة أختراق دفاع المنافس، كما طالب المدرب الفرنسي لاعبيه بالحفاظ على الشباك نظيفة .

ويخوض الزمالك مرانه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعدادا لملاقاة نظيرة ساجرادا الأنجولى غدا السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

التقى الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولى فى افتتاح مشواره في دوري أبطال أفريقيا حيث تعادلا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، بينما خسر ساجرادا في مباراة الافتتاح بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الوداد المغربي على أرض الأخير.