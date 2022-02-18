شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة..الهلال السوداني يضغط والأهلي يفرض التعادل السلبي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حالياً على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني ، على معلول ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، طاهر محمد طاهر ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بداية حماسية من الهلال الذي ضغط مُبكراً قبل أن يخطف طاهر محمد طاهر كرة من دفاع الهلال لكن طاهر لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد لتضييع أول فرصة للأهلي.

وبعد هذه الكرة ، عاد الهلال للسيطرة على مجريات المباراة وتصدى على لطفي لتسديدة من أحد لاعبي الهلال ،وتعرض محمد هاني لإصابة وسقط على أرض الملعب ليتوقف اللعب لحين علاج اللاعب ويستكمل المشاركة في المباراة.

حاول الاهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب لكن الألتحامات الثنائية كانت لصالح الفريق السوداني الذي وصل أكثر من مرة إلى على لطفي لكن الهجمات لم تكن خطرة كما أن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.