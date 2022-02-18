شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تعديل موعد مباراة العودة أمام السنغال لتقام 29 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة .

و بذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم :

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٧:٣٠

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٥:٠٠

في سياق متصل ،تراجع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن بدء معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لمباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، على أن يضم المعسكر اللاعبين الدوليين بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباط لاعبيهم بمباريات فى البطولات الافريقية.

واستقر كيروش على أن ينطلق المعسكر يوم 19 أو 20 مارس المقبل فى موعده الطبيعى، على أن يضم المعسكر جميع اللاعبين المحليين وتكتمل الصفوف بوصول المحترفين يوم 21 من نفس الشهر استعدادا للمباراتين.