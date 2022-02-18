شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جراحة الرباط الصليبي لـ عمار حمدي لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي الخطوة الأولى في علاج عمار حمدي لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخراً حيث سيُجري اللاعب جراحة الصليبي في غضون اليومين المقبلين..ونطرح في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بجراحة الصليبي لـ عمار حمدي.

س: ماذا عن أخر تطورات سفر عمار حمدي إلى الخارج لإجراء جراحة الصليبي؟

ج: اللاعب يصل النمسا مساء اليوم ،الجمعة، من أجل الخضوع لجراحة الرباط الصليبي بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.

س: هل سافر عمار حمدي بمفرده أم يرافقه طبيب الأهلي ؟

ج: اللاعب سافر بمفرده وسيلحق به الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي غداً ، السبت، وقال الأهلي أن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق سيُسافر غداً من القاهرة إلى النمسا عقب عودته اليوم مع بعثة فريق الكرة المتواجدة في السودان لمواجهة الهلال حيث تقام المباراة حالياً على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

س:متى يُجرى عمار حمدي جراحة الرباط الصليبي؟

ج: حسبما أعلن الاهلي سيُجري عمار حمدي جراحة الرباط الصليبي بعد غد ، الأحد ،تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق. وتم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لجراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف البروفيسور فينك، الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.

س: هل سيخضع عمار حمدي لفحوصات طبية في النمسا؟

ج: يجري عمار حمدي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.