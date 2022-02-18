شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..تعادل سلبي بين الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حالياً على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني ، على معلول ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، طاهر محمد طاهر ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بداية حماسية من الهلال الذي ضغط مُبكراً قبل أن يخطف طاهر محمد طاهر كرة من دفاع الهلال لكن طاهر لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد لتضييع أول فرصة للأهلي.

وبعد هذه الكرة ، عاد الهلال للسيطرة على مجريات المباراة وتصدى على لطفي لتسديدة من أحد لاعبي الهلال ،وتعرض محمد هاني لإصابة وسقط على أرض الملعب ليتوقف اللعب لحين علاج اللاعب ويستكمل المشاركة في المباراة.