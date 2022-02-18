شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى استاد القاهرة بدلاً من السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF علي طلب النادي الأهلي بنقل مباراة الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة الدولي بدلاً من ملعب السلام.

وأرشل الكاف خطاباً رسميا إلى النادي الأهلي أكد فيه إقامة مباراة صن داونز في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولي لدوري أبطال إفريقيا علي ستاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في التاسعة مساء يوم السبت 26 فبراير علي ستاد القاهرة بدلاً من ملعب الأهلي WE السلام.



الكاف

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع الاهلى مع نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في أخر نسختين

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الاهلى كل من :رامي ربيعة ـ حسام حسن ـ حسين الشحات ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ محمد محمود ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ مصطفى شوبير.