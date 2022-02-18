الطاقم الطبي للأهلي يساعد لاعب الهلال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

هرع الطاقم الطبي لفريق النادي الأهلي لمساعدة أحد لاعبي الهلال السوداني، بعد سقوطه في مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

لاعب الهلال سقط فجأة على أرض الملعب دون أي تدخل في الدقيقة 18 من المباراة، وانتبه له أفراد الطاقم الطبي للأهلي، الذين كانوا قريبين من موقع سقوطه.

وتدخل أفراد الطاقم الطبي للأهلي سريعا من أجل مساعدة لاعب الهلال على استعادة وعيه واستكمال المباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي يلعب مع مضيفه الهلال على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.