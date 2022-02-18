رسميا.. تأجيل مباراة مصر والسنغال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب تأخير مباراة السنغال ومصر في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 لمدة 24 ساعة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه موافقة رسمية من كاف لإقامة المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من الشهر نفسه.

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب ديامينياديو الأوليمبي في السنغال، وتقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس المقبل في إستاد القاهرة.

وكان اتحاد الكرة خاطب كاف لتأجيل مباراة العودة أمام السنغال خارج الأرض بسبب الفارق الزمني، حيث كان يفصل بين المباراتين 48 ساعة فقط.

وبذلك تصبح المواعيد النهائية للمباراتين كالتالي:

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 19:30.

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 17:00.