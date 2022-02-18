تشكيل الهلال.. غياب الهداف أمام الأهلي.. وثلاثي هجومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي جواو موتا، المدير الفني للهلال السوداني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال في ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويفقد الهلال خدمات محمد عبدالرحمن هداف الفريق بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، ليدفع جواو موتا بالمهاجم ياسر مزمل بدلا منه.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من صنداونز الجنوب أفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.

ويتصدر صنداونز جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى التي غاب عنها الأهلي.

وجاء تشكيل الهلال السوداني لمواجهة الأهلي بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

الدفاع: فارس عبدالله، محمد واتارا، محمد أحمد أرنق، صلاح عادل.

الوسط: والي الدين خضر، جيرارد فيري.

وسط الهجوم: عبدول أجاجون، عيد مقدم، إبراهيما مصطفى.

وفي الهجوم: ياسر مزمل.