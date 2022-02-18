مباشر دوري الأبطال.. الهلال 0-0 الأهلي.. نزول أفشة والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.

ويدخل الأهلي المباراة، باعتبارها الأولى له في مرحلة المجموعات، حيث تم تأجيل مواجهته ضد المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

بينما يتصدر صن داونز جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ملخص المباراة:

شهدت بداية المباراة، هدوء كبير من الطرفين، وسط محاولات لفرض السيطرة على وسط الملعب، دون تشكيل أي خطورة في أول 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

جاء أول تهديد للهلال في الدقيقة الـ6 بعد عرضية من الجهة اليمنى وصلت لعيد مقدم داخل منطقة جزاء الأهلي، وسدد الكرة، لكن تصدى لها علي لطفي بنجاح.

بعد مرور ربع ساعة نجح الأهلي في الاستحواذ على الكرة، وفرض أسلوبه، واعتمد على الأجنحة عن طريق طاهر وأحمد عبد القادر، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية، وسط تراجع من لاعبي الهلال.

في الدقيقة 26 نجح ديانج من المرور في وسط الملعب وتمرير الكرة طويلة تصل لمحمد شريف من الجهة اليمنى ودخل بها إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن تدخل الدفاع وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ظهر الهلال مرة آخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عن طريق، عبدول أجاجون بعد أن نجح من مراوغة دفاع الأهلي وتسديدة الكرة قوية ولكن تصدى لها محمد عبد المنعم ويحولها إلى ركلة ركنية، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

شهدت بداية الشوط الثاني أول هجمة تشكل خطورة على مرمى الهلال في المباراة، بعد أن انطلق علي معلول من الجهة اليسرى ولعب الكرة عرضية أرضية ولكن نجح أبو عشرين في التصدي لها قبل أن تصل لمحمد شريف في الدقيقة 52.

جاء التغيير الأول لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، في الدقيقة 61 بالدفع بمحمد مجدي أفشة بدلًا من أحمد عبد القادر.

تراجع الأهلي بشكل كبير واعتمد على الهجمات المرتدة، حتى شهدت الدقيقة 64 كرة طويلة نجح البديل محمد مجدي أفشة من تمريرها برأسية إلى محمد شريف الذي سدد الكرة ولكن أعلى من المرمى.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمي: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: فارس عبدالله، محمد واتارا، محمد أحمد إرنق، صلاح عادل.

الوسط الدفاعي: وليد الدين خضر، جيرارد فيري

الوسط الهجومي: عبدول أجاجون، عيد مقدم: إبراهيما مصطفى

الهجوم: ياسر مزمل