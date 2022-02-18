"كاف" يحدد موعد ومكان مباراة الأهلي وصنداونز في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي ناديي الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي بموعد ومكان المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم 26 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك بعد موافقة "كاف" على طلب الأهلي بإقامة المباراة في ستاد القاهرة، بعدما اتفقت إدارة القلعة الحمراء مع مسؤولي المريخ السوداني علي السماح للأخير بمواجهة الهلال في الجولة القادمة علي ملعب "الأهلي WE السلام"، الملعب الرسمي للنادي الأهلي في المسابقات الأفريقية للأندية.

وأسند الاتحاد الأفريقي إدارة المباراة لطاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي رضوان جيد، ويعاونه لحسن ازقوي مساعد أول، ومصطفي أكراد مساعد ثاني، وسمير القزاز حكم رابع.

ويراقب المباراة الإثيوبي سليمان جبريل سيسيه، والمنسق العام المغربي عماد الفحوس، والمراقب الأمني النيجيري اوكا اوبيه.

كان يلا كورة نشر قبل عدة أيام وجود اتجاه لدى إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتحديد يوم 26 فبراير موعدا لمباراة الأهلي وصنداونز.

كما تقرر إقامة لقاء العودة بينهما في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة في جنوب أفريقيا يوم 11 مارس القادم على ملعب "رويال بافوكينج" في مدينة ريستونبرج، والتي تبعد 180 كم عن جوهانسبرج.