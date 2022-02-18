الزمالك يفاوض حسام البدري؟.. حدث من قبل .. ومرتضي أعلن التنفيذ في حال رغبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ارتبط اسم حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والأهلي بتدريب الزمالك خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي الذي دخل مع فريقه في سلسلة من النتائج السلبية.

وحقق الزمالك انتصار واحد في أخر 8 مباريات حيث خسر 4 مباريات وتعادل في ثلاثة أخرى قبل مواجهة ساجرادا اسبيرانسا بطل أنجولا غداً الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من نفي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للتعاقد مع البدري في الوقت الحالي أو في المستقبل إلا أن هذا الأمر حدث في الماضي واعترف به المدرب نفسه.

ففي الـ 19 من أغسطس لعام 2016 أعترف البدري خلال ظهوره على برنامج " نجوم الملاعب، والمذاع عبر شاشة "الحياة 2" بمفاوضات الزمالك أثناء ترأس مرتضى منصور لرئاسة النادي الأبيض وقال " تلقيت عرض من نادي الزمالك لتدريب الفريق، العرض كان مفاجأة بالنسبة لي، إلا أنني كنت سعيد بالعرض ورفضته بسبب تواجدي وقتها مع المنتخب الأولمبي".

في الـ 24 من أبريل لعام 2019 رحب البدري مرة أخرى بتولي تدريب الزمالك وقال خلال مداخلة ببرنامج "اللعيب" عبر قناة إم بي سي مصر : " شرف كبير لو فكر نادي الزمالك في حسام البدري وأي مدرب يتمنى أن يكون مدير فني له ، الفكرة مطروحة ممكن يكون هناك مناقشة ولكن حالياً أنا متعاقد مع بيراميدز وتركي آل الشيخ ومجلس إدارته".

وفي يوليو من نفس العام قال مصدر قريب من حسام البدري الذي استقال من رئاسة فريق العمل لبيراميدز إن المدرب تلقى اتصالاً من مرتضى منصور رئيس الزمالك للتعرف على رأيه في تدريب الفريق بالتزامن مع رغبة رئيس الأبيض بالإطاحة بالجهاز الفني بعد خسارة الدوري الممتاز.

ورد مرتضى على هذه الأنباء عبر برنامج "الزمالك اليوم" في الـ 23 من يوليو وقال "لم أجتمع بحسام البدري للتفاوض معه حول تدريب الزمالك في الموسم المقبل، لكني إذا أردت التعاقد معه سأفعل ، فأنا من أحضرت محمود الجوهري إلى الزمالك"، في إشارة إلى مساهتمه في التعاقد مع المدير الفني المخضرم لتدريب الزمالك موسم (1993-94) قادمًا من الغريم التقليدي الأهلي.

ورحل البدري عن تدريب منتخب مصر في سبتمبر الماضي دون أن يتولي تدريب أى فريق ليحل بدلاً منه البرتغالي كارلوس كيروش.

وكان مرتضى منصور قد تعاقد مع إيهاب جلال في يناير 2018 لتدريب الزمالك ليكون المدرب المصري الثاني - بعد الجوهري - الذي يتولي تدريب الأبيض دون أن يكون من أبناءه.