تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال.. شريف يقود الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني في مستهل مبارياته بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال في ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وتواجد محمد عبدالمنعم أساسيا في مركز قلب الدفاع إلى جانب ياسر إبراهيم، في الوقت الذي يقود فيه محمد شريف الهجوم بجوار أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الهلال بطريقة (4-3-3) كالتالي:

في حراسة المرمي: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ـ رامي ربيعة ـ حسام حسن ـ حسين الشحات ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ محمد محمود ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني.